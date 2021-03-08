سر رفض الأهلي تنفيذ شرط آل فتيل للتجديد

المواطن - محمد سمعه

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لا زال الغموض يُحيط بمصير محمد آل فتيل مدافع الأهلي مع فريقه خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الأجواء في الراقي غير مستقرة حاليًّا سواء على المستوى الإداري أو المستوى الفني.

وكان آل فتيل شارك في مباراة الأهلي وضمك التي أُقيمت أول أمس السبت، وانتهت بخسارة الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

وذكر عمار باحكيم مراسل القنوات الرياضية السعودية أن الأهلي قدم عرضًا قدره مليونان ونصف المليون ريال بالموسم للتجديد لـ آل فتيل، لكن المدافع صاحب الـ29 سنة رفض عرض الأهلي ويدرس حاليًّا 3 عروض من أندية أخرى، ولم يُحدد وجهته بعد.

محمد آل فتيل يحدد شرطه للبقاء في الراقي

ورفض المدافع صاحب الـ29 عامًا العروض الأهلاوي، راغبًا ومشترطًا في الحصول على 5 ملايين ريال بالموسم الواحد للتجديد وفقًا لـ “عكاظ”.

بالطبع سترفض إدارة الأهلي، شرط المدافع صاحب الـ29 عامًا منعًا لحدوث أزمة جديدة بالفريق قد تأتي بشعور بعض اللاعبين بتفضيل مجلس الإدارة للاعبين آخرين عليهم، والفريق ليس بحاجة إلى أزمة جديدة مع الأزمات الإدارية وتراجع النتائج بالفترة الأخيرة.

الهلال والنصر الأكثر احتياجًا لمدافع الأهلي

ويُعد الهلال والنصر، الأكثر احتياجًا للحصول على خدمات آل فتيل؛ لأن الهلال يُعاني دفاعيًّا مع تراجع مستوى وكثرة إصابات المدافع علي البليهي إضافة لإصابة المدافع متعب المفرج.

كما أن المدافع الأهلاوي قد يكون خيارًا مناسبًا للنصر في ظل تراجع مستوى المدافع عبدالله مادو ومعاناة النصر دفاعيًّا؛ مما جعل الفريق يتواجد بالمركز السابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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