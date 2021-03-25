سعود آل سويلم يُنعش خزينة النصر برسوم العضوية الذهبية

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن تجديد رئيس مجلس الإدارة السابق، سعود آل سويلم لعضويته الذهبية رسميًا.

سعود آل سويلم يُجدد العضوية

ولفت حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن سعود آل سويلم بادر بسداد رسوم تجديد عضويته الذهبية، متمنيًا للعالمي التوفيق، وثمنت الإدارة له هذه المبادرة الداعمة تجاه ناديه.

وشهدت الأيام القليلة الماضية انضمام العديد من الداعمين إلى قائمة الأعضاء الذهبيين في نادي النصر، وفي مقدمتهم الأمير خالد بن فهد والأمير وليد بن بدر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويأتي انضمام الداعمين إلى قائمة الأعضاء الذهبيين، بعد أيام قليلة من قرار وزارة الرياضة بحل مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت؛ لارتكابه عددًا من المخالفات الجسيمة، وتم تكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير الأمور.

مسلي آل معمر يترشح لرئاسة النصر

على الجانب الآخر، أعلن مسلي آل معمر، مساء اليوم الخميس، عن ترشحه لرئاسة النصر في الانتخابات المقرر إقامتها في الأول من شهر أبريل المقبل، بدعم من الأمير خالد بن فهد والأعضاء الذهبيين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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