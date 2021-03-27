سعيد المولد ينضم لـ الاتفاق لمدة عامين قادمًا من الأهلي

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن انضمام سعيد المولد نجم النادي الأهلي السابق لنادي الاتفاق خلال الفترة الحالية كصفقة انتقال حر.

وقال الإعلامي الرياضي وليد سعيد المقرب من الراقي إن سعيد المولد انضم لنادي الاتفاق لمدة سنتين بعد أن وقع على العقود بالفترة الأخيرة.

وكان المولد خرج من حسابات مدرب الراقي السابق فلادان ميلويفيتش، حيث فضل المدرب آنذاك الاعتماد على خدمات اللاعب عبدالله حسون.

انتقادات كبرى تعرض لها المولد من جماهير الأهلي

جدير بالذكر أن سعيد المولد، كان تعرض لانتقادات كبرى من قبل جمهور النادي الأهلي بسبب انخفاض مستواه الفني مع الفريق، قبل أن يتم الاستغناء عنه مؤخرًا.

وسيواجه، الاتفاق فريق القادسية بالجولة الخامسة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في العاشر من إبريل المقبل.

الاتفاق يسير بشكل جيد دوريًا

وكان الاتفاق هزم نادي الفيصلي يوم السبت الماضي ضمن مباريات الجولة الـ24 من دوري المحترفين بهدف دون رد سجله اللاعب وليد أزارو في الدقيقة الثالثة والثمانين من عمر المباراة.

يذكر أن نادي الاتفاق يحتل المركز السادس بـ جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 35 نقطة.

وفي سياق آخر، كان سعود الصرامي المتحدث باسم نادي النصر السابق، قال إن الأهلي سيتعاقد مع المدرب الروماني ريجيكامب لتدريب الفريق الكروي الأول بالفترة المقبلة، خلفًا للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

وكانت إدارة الراقي، قررت يوم الأربعاء الماضي إقالة المدرب فلادان بعد الخسارة من نادي الفتح برباعية لهدف بالجولة الـ24 دوريًا.

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