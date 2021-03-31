سفارة السعودية في إيرلندا لـ المواطنين بعد تخفيف قيود كورونا : التزموا بالتعليمات

المواطن - الرياض

وجهت سفارة المملكة العربية السعودية تنبيهًا للمواطنين في إيرلندا، وذلك بعد إعلان تخفيف تدريجي لبعض القيود المتبعة لمكافحة انتشار جائحة كورونا.

تخفيف تدريجي للاحترازات

وقالت السفارة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “أعلنت الحكومة الإيرلندية تخفيفًا تدريجيًا لبعض القيود المتبعة لمكافحة انتشار جائحة كورونا، تدخل الإجراءات حيّز التنفيذ اعتبارًا من ١٢ أبريل، وفيما يلي أهم ما جاء فيها: عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل، يسمح بالاجتماع بعائلة واحدة فقط على أن يكون في أماكن عامة”.

الالتزام بالتعليمات

وأضافت: “يُسمح بالسفر داخل المقاطعة أو في نطاق ٢٠ كم من المنزل في حال تجاوز حدود المقاطعة، تهيب السفارة على جميع المواطنين التقيّد بتلك التعليمات، حفاظًا على سلامتكم، وعدم التعرض للمساءلة القانونية، وفي حال الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة”.

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