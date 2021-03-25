سفير روسيا لدى واشنطن: ليس لدينا وقت للشجار

المواطن- متابعة

قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن روسيا ليس لديها وقت للشجار ولا الولايات المتحدة أيضًا، مضيفًا أن البلدين عليهما العمل معاً لمواجهة التحديات المشتركة.

وكان السفير الروسي قد اُستدعي إلى موسكو للتشاور بعد تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، والتي قال فيها أن نظيره الروسي بوتين قاتل، وسيُحاسب على التدخل في الانتخابات الأمريكية.

وقال أنطونوف للصحفيين عقب مشاركته في اجتماع مع أعضاء لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي في موسكو اليوم الخميس: أرى أن قلقاً بالغاً ينتاب جميع الزملاء بشأن مصير العلاقات الروسية الأمريكية، علما بأن القوتين العظميين، وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي، يتحملان مسؤولية خاصة عن إجراءات الأمن الدولي، ليس لديهما وقت للشجار فيما بينهما، بل عليهما القيام بخطوات محددة لمواجهة التحديات والتهديدات المشتركة التي ولسوء الحظ لدينا الكثير منها.

سفير روسيا يوضح سبب استدعائه

وحول هدف عودته إلى موسكو، قال أنطونوف إنه تم استدعاؤه لتحديد ما يجب القيام به حتى لا تقع علاقات روسيا مع الولايات المتحدة بالكامل في الهاوية، مشدداً على أن مثل هذا الوضع ليس في مصلحة أي طرف.

وقال أنطونوف إنه لا يعرف كم لقاء سيجري في موسكو، وما إذا كان سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أنه ليس على علم بالموعد المحتمل لعودته إلى واشنطن، لأن هذه القرارات من اختصاص قيادة البلاد.

ومن جانبه، قال ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما، إن اللجنة أشادت بأداء السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، واعتبرت أنه كان فعالًا في ظل الظروف الراهنة.

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