سلطان بن سلمان يوجه بتكوين كادر وظيفي ومقر لشركة مواكبة للاستثمار

المواطن - الرياض

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ترأس الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، الاجتماع الثاني لمجلس مديري شركة مواكبة للاستثمار التي أسستها الجمعية مؤخرًا لإدارة الأوقاف والأصول التي تملكها، والإسهام في تنمية موارد الجمعية المالية، وذلك في اجتماع افتراضي عبر منصة الاتصال المرئي، وبحضور أعضاء المجلس.

التوسع في الخدمات:

وقال الأمير سلطان بن سلمان إن التوسع في الخدمات والبرامج المتخصصة التي تقدمها الجمعية للمستفيدين من خدماتها بجودة عالية وفق أرقى المعايير العالمية يتطلب تأسيس شركة كذراع استثماري خيري سيسهم في رفع كفاءة استثمار الأصول والأوقاف التي تملكها الجمعية مما يساعد على استدامة مواردها وتنمية الأثر للتبرعات والدعم الخيري، مبيناً أن الجمعية تنتهج منحى جديداً في تنمية موارد العمل الخيري وحوكمة ممارساته الاستثمارية، وهو النموذج الذي تقدمه الجمعية امتداداً لرصيد خبراتها في هذا المجال منذ أكثر من أربعين عاماً، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على مستوى خدماتها بكفاءة كبيرة، والاستمرار في عطائها عبر أحد عشر مركزاً منتشرة في مختلف مدن ومناطق المملكة.

كادر وظيفي ومقر:

وصرح المدير التنفيذي للشركة الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي، بأن رئيس مجلس الإدارة استعرض خلال الاجتماع‬ تقرير ‬عن ‬أعمال ‬اللجنة‬ التأسيسية‬ خلال‬ الفترة ‬الماضية، حيث قدم الشكر والتقدير لأعضاء المجلس، مثنياً على جهودهم وعلى ما قاموا به خلال فترة تكليفهم، ووجه بضرورة تكوين كادر وظيفي للشركة ومقر ليكون بداية لانطلاقة الشركة مع تزويد الشركة بصلاحيات كاملة في إدارة أصول واستثمارات الجمعية. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وأضاف التميمي أن رئيس اللجنة التأسيسية سلمان بن بندر السديري استعرض خلال الاجتماع ما تم من جهود خلال الفترة السابقة، واستعرض المجلس اتفاقية التكامل ما بين الجمعية والشركة، وبنود العلاقة بينهما وسبل إدارة أصول الجمعية، واستثمارها باستقلالية تامة، والتوصية بإعطاء الشركة صلاحية كاملة في إدارة الأصول.‬‬‬‬‬‬‬

جدير بالذكر أن مجلس مديري الشركة ضم كلاَّ من بندر بن محمد العامري، سلمان بن بندر السديري، سلمان بن فهد المالك، عبدالله بن علي المجدوعي، الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، أسامة بن محمد المطبقاني، المهندس أنس بن محمد الصيرفي، المهندس علي بن عثمان الزيد، إبراهيم بن حمد الراشد.

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