سلمان الفرج يبدأ أولى خطوات العودة للمباريات

المواطن - محمد سمعه

بدأ النجم سلمان الفرج، قائد نادي الهلال، أولى خطوات العودة للملاعب بعد أن غاب عن مباريات الأزرق منذ يوم 30 يناير الماضي.

وكان الفرج أُصيب في لقاء الهلال والنصر بكأس السوبر السعودي، يوم 30 يناير بعد تدخل عنيف عليه من اللاعب البرازيلي بيتروس.

وبدأ سلمان الفرج برنامجه التأهيلي في عيادة النادي وصالة الإعداد البدني مساء اليوم الجمعة.

سلمان الفرج كشف آخر مستجدات إصابته:

وكان الفرج كشف في تصريحات لـ المركز الإعلامي لنادي الهلال آخر مستجدات إصابته قائلًا: “بعد العودة من قطر أخذت راحة لمدة يومين، أو ثلاثة أيام، لأن المشي كان صعبًا عليّ، وقمت بعد ذلك بأداء تدريبات في صالة الحديد وأداء بعض تدريبات العلاج الطبيعي”.

وأضاف الفرج: “بأن الجبيرة والعكاز سأتخلى عنهما بعد 6 أسابيع، الآن باقٍ لي أسبوع ونصف حتى أتخلى عنهما بصورة نهائية، ثم أعود للمشي والتدريبات”.

بطولات الفرج مع الهلال بالموسم الماضي:

وفاز الفرج مع الهلال بالموسم الماضي بلقبي دوري المحترفين وكأس الملك، تحت قيادة المدرب الروماني السابق للزعيم، رازفان لوشيسكو.

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