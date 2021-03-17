سلمان الفرج يزف خبرًا سارًّا لجماهير الهلال

المواطن - محمد سمعه

تحدث اللاعب سلمان الفرج، نجم وقائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، عن تفاصيل برنامجه التأهيلي من إصابة التواء مفصل القدم التي تعرض لها في أواخر شهر يناير الماضي.

سلمان الفرج يكشف التفاصيل:

وقال الفرج في تصريحات لـ المركز الإعلامي لنادي الهلال: “بعد العودة من قطر أخذت راحة لمدة يومين، أو ثلاثة أيام، لأن المشي كان صعبًا علي، وقمت بعد ذلك بأداء تدريبات في صالة الحديد وأداء بعض تدريبات العلاج الطبيعي”.

وأضاف الفرج: “بأن الجبيرة والعكاز سأتخلى عنهما بعد 6 أسابيع، الآن باقي لي أسبوع ونصف حتى أتخلى عنهما بصورة نهائية، ثم أعود للمشي والتدريبات”.

وكان الفرج غادر لقاء النصر في بطولة السوبر السعودي متأثرًا بإصابة تعرض لها في قدمه اليمنى بعد تدخل عنيف عليه من اللاعب البرازيلي بيتروس لاعب نادي النصر.

الهلال في مهمة صعبة ضد القادسية:

جدير بالذكر أن نادي الهلال يحتل حاليًّا صدارة دوري المحترفين، ويستعد لمواجهة نادي القادسية السبت المقبل في الجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن سلمان الفرج كان تُوج مع الهلال بالموسم الماضي بلقبي دوري المحترفين وكأس الملك.

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