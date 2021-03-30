سليتي: كل المباريات صعبة وأشعر بالسعادة في الدمام

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، التونسي الدولي نعيم سليتي، أن جميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين صعبة؛ نظرًا لقوة المنافسة.

سليتي يؤكد سعادته بالتواجد في الدمام:

وقال نعيم سليتي: “أنا وعائلتي نشعر بالسعادة في الدمام.. وفترتي الحالية من أعظم محطاتي، كل المباريات في الدوري السعودي “صعبة”.. وأشكر وزارة الرياضة واتحاد القدم على ما يقومون به لتطوير الدوري”.

وتابع نجم فريق الاتفاق خلال تصريحاته لبرنامج “الديوانية”: “أنا بعيد عن مواقع التواصل.. ومركز على كرة القدم فقط، وأنا أُفضّل نادي الشباب هذا الموسم.. فريق يلعب كرة قدم جيدة.. ونجمه الأرجنتيني بانيغا يقدم مستويات جيدة”.

الاتفاق في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره القادسية، يوم السبت الموافق 10 إبريل المقبل، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع القادسية في المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

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