سماحة المفتي يوضح حكم الاحتفال بـ ليلة النصف من شعبان

المواطن - الرياض

أوضح مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، حكم الاحتفال بـ ليلة النصف من شعبان وحكم تخصيص يوم الخامس عشر من شعبان بالصيام.

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

المفتي العام للمملكة العربية السعودية

رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام

للبحوث العلمية والإفتاء

(حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان) pic.twitter.com/RSh4BD6r0N — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) March 18, 2021

وقال مفتي المملكة في مقطع صوتي إنه لا يجوز الاحتفال بمناسبة ليلة النصف من شعبان كما أن القول بأنه في هذه الليلة تقسم الأرزاق والآجال هو خطأ لأن هذا تختص به ليلة القدر.

وأضاف فضيلة المفتي أنه لا يجوز صيام يوم 15 شعبان فقط باعتباره يوم النصف من شعبان لكن يستحب الصيام في هذا الشهر بوجه عام.

حكم تخصيص الذبح في شعبان

من جانبه قال فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى حول حكم تخصيص شهر شعبان بالذبح في كل سنة، مشيرًا إلى أن ذلك غير صحيح ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى

(حكم تخصيص شهر شعبان بالذبح في كل سنة) pic.twitter.com/inVxQG3S1e — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) March 18, 2021

وأوضح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص شهر شعبان بالذبح، لكن يمكن للمسلم أن يتصدق على الفقراء بالذبح في أي يوم من أيام السنة، ويكون لذلك الأمر أجر عظيم.

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