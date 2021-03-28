سماحة المفتي يوضح حكم الصيام في النصف الثاني من شعبان

المواطن - الرياض

أوضح سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، حقيقة الآراء التي تقول بعدم جواز الصيام في النصف الثاني من شعبان.

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

المفتي العام للمملكة العربية السعودية

رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام

للبحوث العلمية والإفتاء

(حديث : "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا") pic.twitter.com/vk8r8edXGe — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) March 28, 2021

صحة حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا:

وقال سماحته في مقطع فيديو بثه حساب الهيئة عبر تويتر: إن الآراء التي تقول بعدم جواز صيام النصف الثاني من شعبان تعتمد على حديث “إذا انتصف شعبان فلا تصوموا”، مشيرًا إلى أن هذا الحديث ضعيف، وهناك حديث صحيح يشير إلى جواز الصيام.

صيام النصف الثاني من شعبان:

وأشار فضيلته إلى حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: “لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ ولا يومين، إلا رجلٌ كان يصوم صومًا فليصُمْه”، مشيرًا إلى أنه يجوز الصيام حتى قبل رمضان بيوم أو يومين لمن اعتاد على الصيام كمن يقوم بصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع.

عدم خصوصية ليلة النصف من شعبان:

وكان سماحة المفتي، قال في وقت سابق: إن: ليلة النصف من شعبان لم يأتنا نص صحيح صريح على أن لها خصائص، والبعض يدعي أن تقدير الآجال والأرزاق في ليلة النصف من شعبان، وهذا خطأ يخالف نص القرآن”.

تخصيص ليلها بقيام ونهارها بصيام:

وتابع أنه لم يرد نص في تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام ولا نهارها بصيام، إلا أن يومها يصام لمن كانت عادته صيام الأيام البيض، وأما من لم يعتد صيام الأيام البيض فإنه لا يشرع له أن يخص الخامس عشر من شهر شعبان بالصيام.

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