سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 16 مليار ريال

المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 98.83 نقطة ليقفل عند مستوى 9473.20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16 مليار ريال.

أداء مؤشر الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 571 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 609 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 68 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 119 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صدق، والعبداللطيف، ومتطورة، وأليانز إس إف، وأميانتيت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وعذيب للاتصالات، والبحر الأحمر، وبحر العرب، والعقارية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 5.83%.

سوق الأسهم الموازية

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، ومتطورة، وأنابيب، ومجموعة فتيحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، والراجحي، والإنماء، وأنابيب، والجوف هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 397.60 نقطة ليقفل عند مستوى 26202.64 نقطة، وبتداولات بلغت 22مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 199 ألف سهم تقاسمتها 1012 صفقة.

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