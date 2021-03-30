سيدة أربعينية يمنعها مرضها من تناول الطعام تنجب توأمًا ! 

المواطن- متابعة

في حادثة وصفها البعض بـ المعجزة، وضعت المرأة البريطانية، آن ماري ويليامز، 40 عامًا توأمًا، وذلك رغم أنها تعاني من مرض غامض أُصيبت به قبل 10 سنوات أثناء زيارة إلى تركيا وهو ما تسبب في حرمانها من تناول الطعام مثل الآخرين.

وتتغذى آن ماري حاليًا عبر الأنبوب، الأمر الذي يجعل من حياتها جحيمًا، وبالإضافة إلى مرضها، فقد تجاوز عمر السيدة البريطانية الأربعين عامًا، مما دفع الأطباء إلى الاعتقاد بأنها غير قادرة على الإنجاب، لكنه نسفت هذا الاعتقاد، وبدلًا من وضع طفل واحد أنجبت توأمًا.

أعراض المرض الغامض

وذكرت الصحيفة البريطانية أن السيدة تركت الأطباء في حالة ذهول، بينما كانوا يحاولون العام الماضي دون جدوى البحث عن علاج للمرض الغريب الذي تعاني منه.

ويشبه المرض أعراض الإنفلونزا لكن أخطر بكثير، إذ لا تستطيع أكل الطعام أو شرب الماء كما بقية البشر.

والفكرة في ذهول الأطباء من إنجابها طفليين صحيين هو أنه كيف تم انتقال الغذاء من جسدها إلى الجنينين، وهي التي تتناول الطعام عن طريق أنبوب، ومما زاد في الغرابة، أن ويليامز أنجبت التوأمين عن طريق عملية قيصرية وكانت في حينها مصابة بفيروس كورونا.

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