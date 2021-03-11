شؤون الحرمين تعلن بدء العمل بتطبيق “حاضر” الأحد القادم

المواطن - الرياض

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تعتزم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف إطلاق برنامج “حاضر” في مرحلته الأولى، والمعنيّ بتسجيل الحضور والانصراف لموظفي ومنسوبي الرئاسة، بهدف ضبط آلية العمل في ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا.

ضبط العملية الحضورية

وكان التطبيق قد دُشن في وقت سابق تحت رعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بهدف ضبط العملية الحضورية للموظفين الإداريين والميدانيين، وتقديم الاستئذانات بشكل إلكتروني، وذلك لتسهيل إدارة وضبط عمليات الحضور والانصراف إلكترونيًا، في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية ومدير مكتب معالي الرئيس العام الأستاذ بدر آل الشيخ أن تطبيق “حاضر” والذي يُعني بتسجيل حضور وانصراف منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، سيجري العمل به في مرحلته الأولى بدايةً من يوم الأحد الموافق ١-٨-١٤٤٢هـ.

تجنب مشكلة التزاحم

وأشار إلى أن التطبيق في المرحلة الأولى يستهدف مديري العموم والمساعدين ومديري ووكلاء الإدارات، ويهدف إلى تسجيل الحضور والانصراف لتجنب مشكلة التزاحم على أجهزة البصمة؛ وفقًا للإجراءات الاحترازية المعمول بها في الرئاسة.

كما أوضح آل الشيخ أنه ستقام ورشة عمل لشرح آلية عمل التطبيق في ظل الدعم الفني والإداري للرئاسة، بالإضافة إلى شرح مفصل لهذه العملية من قِبل إدارة حسن انتظام العاملين بالمسجد الحرام.

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