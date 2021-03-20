شاب بحفر الباطن يوقف نزيف مصاب قبل وصول الفرق الإسعافية

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

رصدت كاميرات مراقبة عملًا بطوليًّا وإنسانيًّا قام به الشاب سامي العنزي الذي يعمل مسعفًا في الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية، بعد أن قام بإنقاذ مواطن احتجز بمركبته إثر حادث مروري على طريق الملك عبدالعزيز بحفر الباطن.

وبيّنت الكاميرات مصادفة العنزي للحادث، وكان بحوزته شنطة إسعافية، وبعد مباشرته للحادث تبين أن المصاب يعاني من فقد الوعي بعد دخوله في غيبوبة سكر وعمل الإسعافات قبل وصول فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني.

بداية الإنقاذ:

وذكر المسعف سامي العنزي لـ”المواطن” أنه كان خارج أوقات عمله وأثناء توجهه لغرض عائلي برفقة أخيه شاهد سيارة اصطدمت بشاحنة من الخلف، وتجمهر حولها المواطنون، وعلى الفور أوقف سيارته بمكان آمن وقريب من الموقع، واتجه إلى المصاب للاطمئنان على إصابته وهل يحتاج لتدخل إسعافي.

إيقاف النزيف:

وأضاف العنزي: وجدت المصاب فاقدًا للوعي ومحتجزًا بديكور السيارة ومقود السيارة، وتهشم الزجاج الأمامي عليه إثر ارتطامه بشاحنة من الخلف، وطلبت من الجمهور فورًا إبلاغ الهلال الأحمر والدفاع المدني، وقمت بفحص نبضه وتنفسه مع فحص إصاباته، وقمت بتقديم العلاج وإيقاف النزيف وتجبيره الكسور وإعطائه محلولًا لإصابات الحوادث قبل وصول الفرق الإسعافية، وقمت بفحصه حتى علمت بأن تغيبه عن الوعي بسبب نزول السكر بجهاز، وطلبت من الجمهور تزويدي بحبيبات سكر نباتي ووضعته تحت اللثة لامتصاص الأنسجة من السكر دون دخولها لمجرى الهواء؛ حتى لا تسبب له انسدادًا.

فك الاحتجاز:

وتابع المسعف سامي: بعدها بدقائق ناديته فتجاوب معي عند سؤالي له؛ فعلمت أنه أدرك وطلبت منه أن يشرب عصيرًا غنيًّا بالسكر، وتابعته حتى وصول فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر، وقاموا بفك الاحتجاز وإخراجه بجاكيت تخليص المصاب بطريقة آمنة حتى تم نقله إلى المستشفى والحمد لله.

وأشار سامي العنزي أنه لديه وبشكل دائم حقيبة إسعافية، وكذلك جبائر خاصة للإصابات الحرجة مجهزة بالكامل في سيارته الخاصة.

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