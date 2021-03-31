شارة كريستيانو رونالدو المُلقاة تنقذ طفلًا

المواطن - محمد سمعه

تسببت شارة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التي قاد بها منتخب البرتغال في لقاء صربيا بـ تصفيات كأس العالم 2022، لإنقاذ طفل صربي مريض بمرض خطير في عموده الفقري.

تفاصيل واقعة إلقاء الشارة قبل نهاية المباراة:

وتعود الواقعة إلى أن رونالدو كان ألقى شارة قيادة منتخب بلاده قبل نهاية مباراة صربيا بثوان قليلة، وخرج من أرضية الملعب قبل نهاية اللقاء، بسبب عدم احتساب هدف صحيح سجله في شباك المنتخب الصربي بالدقيقة الـ92، خلال مباراة المنتخبين السبت الماضي.

وبحسب ما ذكرته وكالة Associated Press فإن أحد عمال الملعب الذي استضاف مباراة البرتغال وصربيا، التقط شارة رونالدو وقام بإعطائها لجمعية خيرية، باعتها في مزاد وحصلت على أموال طائلة لعلاج هذا الطفل الصربي صاحب الـ6 سنوات من مرض الضمور العضلي في العمود الفقري.

تصرف مثير من كريستيانو رونالدو بـ تصفيات كأس العالم:

وكان كريستيانو رونالدو، قام برفع يديه كإشارة على أن الحكم قضى على آمال منتخب البرتغال في الفوز، ورمى شارة القيادة وخرج غاضبًا من الملعب.

وعلق رونالدو على الواقعة عبر حسابه في “الإنستجرام” قائلًا: ”كوني قائدًا لمنتخب بلادي هذا شيء عظيم يُشعرني بالفخر، وما حدث في المباراة كان بمثابة العقاب لدولة بكاملها، لكننا سنتماسك من أجل ما هو مقبل”.

بينما قال المدرب فيرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال على الواقعة قائلًا: “رونالدو شعر بخيبة آمل بعد أن حُرم فريقنا من الفوز، هذا رد فعل طبيعي وما شعر به يعود إلى خيبة أمل كبيرة لنا”.

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