شاهد.. أمطار وسيول وشلالات طال انتظارها في الطائف

المواطن - الرياض

شهدت محافظة الطائف، اليوم، هطول أمطار غزيرة أدت إلى تدفق المياه من أعالي الجبال، فيما سالت السيول والأودية في منظر انتظره الأهالي خلال الشهرين الماضيين، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من أمطار الخير والبركة.

أمطار الطائف اليوم:

ونشر أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند عددًا من مقاطع الفيديو التي توثق هطول الأمطار شرق الطائف وكذلك شرق الحوية، حيث هطلت الأمطار بشكل غزير وتساقطت الشلالات. وعلق المسند بالقول: “أمطار طال انتظارها شرق الحوية قبل قليل”.

حالة الطقس في الطائف:

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم الطائف، والعرضيات، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

حالة الطقس اليوم:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، كما يستمر تأثر سواحل تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة وسواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

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