شاهد.. التحالف يدمر مخزن طائرات حوثية بدون طيار داخل كهف في صنعاء

المواطن - الرياض

نشر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مقطع فيديو يوثق علمية تدمير مخزن طائرات بدون طيار داخل كهف بمحافظة صنعاء، وتدمير موقع ورش لتجميع صواريخ الدفاع الجوي بصنعاء.

التحالف ينفذ عملية إسناد للجيش اليمني:

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن يوم أمس أنه ينفذ عملية إسناد للجيش اليمني وقبائل مأرب ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية، وأكد التحالف أن عملياته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

الجيش اليمني يتقدم في تعز ومأرب:

وكان ضربات مدفعية للجيش اليمني دمرت آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق مدينة تعز المركز الإداري للمحافظة التي تحمل ذات الاسم في جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن مدفعية الجيش تمكنت من إحراق عربة تابعة للميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في تلة السلال شرقي المدينة.

تدمير قدرات الحوثيين القتالية:

وأضاف أن قوات الجيش رصدت تحركات لعناصر الميليشيات في الجبهة الشرقية واستهدفت عربة تحمل رشاشًا من عيار 23، وعلى متنه عناصر حوثية، وأسفر هذا الاستهداف عن تدمير العربة ومصرع العناصر الحوثية الذين كانوا على متنها.

وأشار المصدر العسكري إلى أن مواجهات عنيفة شهدتها الجبهة الشرقية للمدينة منذ ساعات الفجر الأولى عقب هجوم شنته الميليشيا، وتم التصدي له من قبل الجيش اليمني.

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