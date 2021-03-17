شاهد.. انفجار شديد يدمر واجهة منازل في كاليفورنيا

المواطن - متابعة

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وقع انفجار شديد في أحد المنازل في كاليفورنيا؛ ما أدى إلى تحطم واجهات وشرفات عدة منازل مجاورة أمس الثلاثاء في مدينة أونتاريو.

Someone’s firework stack went off in Ontario shook our whole neighborhood pic.twitter.com/LmUrtgl0oK — pms♑️ (@Prudencepms) March 16, 2021

سبب انفجار كاليفورنيا:

وذكرت شبكة nbc news أن الحادث سببه انفجار ألعاب نارية في أحد المنازل، حيث نصحت إدارة الإطفاء المواطنين بالابتعاد عن المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الدخان الأسود يتصاعد فوق الحي، واشتعلت النيران في منزل واحد على الأقل.

View of an explosion in Ontario, California. It’s being reported that the explosion may have been due to stacks of fireworks. pic.twitter.com/S31fXbLl7l — The Cruz Show (@TheCruzShow) March 16, 2021

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