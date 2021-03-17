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شاهد.. انفجار شديد يدمر واجهة منازل في كاليفورنيا

شاهد.. انفجار شديد يدمر واجهة منازل في كاليفورنيا

2021/03/17
الساعة 1:24 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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شاهد.. انفجار شديد يدمر واجهة منازل في كاليفورنيا
المواطن - متابعة

وقع انفجار شديد في أحد المنازل في كاليفورنيا؛ ما أدى إلى تحطم واجهات وشرفات عدة منازل مجاورة أمس الثلاثاء في مدينة أونتاريو.

سبب انفجار كاليفورنيا:

وذكرت شبكة nbc news أن الحادث سببه انفجار ألعاب نارية في أحد المنازل، حيث نصحت إدارة الإطفاء المواطنين بالابتعاد عن المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الدخان الأسود يتصاعد فوق الحي، واشتعلت النيران في منزل واحد على الأقل.


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