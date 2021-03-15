شاهد.. بركان إتنا يطلق حممًا ارتفاعها 6000 متر

المواطن - متابعة

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أطلق بركان إتنا، أكثر البراكين نشاطًا في أوروبا، عمودًا من الحمم والرماد يبلغ ارتفاعه ستة كيلومترات في وقت مبكر اليوم الاثنين.

ورصد مقطع فيديو متداول لحظة إطلاق البركان الواقع في جزيرة صقلية الإيطالية الحمم والشظايا الصخرية التي وصلت إلى عاصمة الجزيرة كاتانيا.

بركان إتنا النشط:

ويذكر أن جبل إتنا هو أكبر بركان نشط في أوروبا، ويبلغ ارتفاعه 3329 مترًا (10900 قدم)، ويشبه ثوران إتنا بشكل عام أكثر من 200 نشاط سابق له منذ عام 1998 ولا يشكل تهديدًا على السكان أو على المدن المحيطة بالجبل.

صور خلابة سابقة:

ولم تكن تلك الحمم الأولى من بركان جبل إتنا، الذي أضاء في نهاية الشهر الماضي سماء صقلية بالانفجارات والحمم وأعمدة الرماد في صور خلابة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ستيفانو برانكا رئيس المعهد الوطني للفيزياء الجيولوجية والبراكين في كاتانيا في وقت سابق لـ”رويترز”: “نلحظ نشاطًا أكبر من المعتاد مع تصاعد أكبر للمواد المنصهرة من الفوهات والمزيد من الغازات”، وأمكن مشاهدة الحمم الهابطة حينها على الجانب الغربي من سفح الجبل، الذي يبلغ ارتفاعه 3300 متر، من أغلب أرجاء الساحل الشرقي لصقلية.

وكانت أظهرت الصور الملتقطة من مناطق تمتد من سيراكوزا في جنوب صقلية إلى جزر إيوليان على الساحل الشمالي أعمدة الرماد ونوافير حمراء من اللهب على منحدرات الجبل المغطاة بالثلوج.

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