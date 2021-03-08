شاهد.. بوادر الربيع تستهل بساطها الأخضر بـ زهرة الأقحوان 

المواطن - واس

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بدأت بوادر الربيع هذه الأيام بالظهور في منطقة تبوك ومختلف مناطق المملكة، وازدانت رياض وقيعان المنطقة بـ” الأقحوان ” وبعض النباتات الربيعية التي تشتهر بها المنطقة , لتضيف عليها مزيجاً من الجمال والروعة, في دلالة على قدوم ربيع ممتع واتساع هذه الرقع الخضراء الممتزجة بألوان ورودها.

ووثقت مجموعة من الصور، بعض المناظر التي استهوت عشاقها في هذه الأجواء , واكتساء الأرض بعشبة الأربيان أو “أقحوان زهرة الذهب ” باللون الأبيض في مراكز محافظة تيماء.

انقضاء موسم الأمطار

ويأتي ذلك الأخضرار بعد انقضاء موسم الأمطار الذي شهدته المنطقة قبل أقل من شهر , فيما تعدّ تضاريس منطقة تبوك بيئة متنوعة وجاذبة للسياحة, وذات مناظر خلابة سواءً في سواحلها البحرية الساحرة, أو جبالها التي تكتسي بالبياض في فصل الشتاء, أو سهولها الخضراء في فصل الربيع, إضافة لمناطقها الأثرية وجبالها الشاهقة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة. على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط .

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