شاهد .. تفاصيل ما جرى بين رئيسي النصر والاتفاق وحكم المباراة

المواطن - محمد سمعه

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التقطت عدسات الكاميرا لقطة لـ صفوان السويكت رئيس النصر مع خالد الدبل رئيس الاتفاق، حيث دخل السويكت في حديث مع حكم مباراة النصر والاتفاق التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ماذا دار بين السويكت وحكم مباراة النصر والاتفاق ؟

ونُشر مقطع فيديو عبر حساب “القناة الرياضية السعودية” في تويتر للسويكت وهو يتحدث مع حكم المباراة ويبدو أنه كان يتحدث معه عن إحدى الحالات التحكيمية في المباراة مُعبرًا عن قوله بالابتسامة، بينما كان رئيس الاتفاق يُمسك رئيس النصر من ذراعه، وذلك من أجل الخروج من أرض الملعب بعد نهاية المباراة.

وانتهى هذا اللقاء الودي بين رئيس النصر وحكم المباراة بتبادل الابتسامة بينهما، ثم ذهب بعد ذلك مع رئيس الاتفاق خارج أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

أحداث مباراة النصر والاتفاق:

انتهت مباراة الاتفاق والنصر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والاتفاق، بتقدم الاتفاق بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم في الدمام.

وباغت المغربي وليد أزارو، مهاجم الاتفاق لاعبي العالمي، مُحرزًا الهدف الأول لفارس الدهناء بالدقيقة الثانية مع بداية المباراة.

وتلقى أزارو تمريرة مميزة من التونسي نعيم سليتي، ليتمكن من إحراز الهدف الأول، بعد مراوغة ممتازة لحارس العالمي، الأسترالي برادلي جونز. وفي الشوط الثاني، تمكن المدافع عبدالإله العمري، من إعادة فريقه النصر في مباراة الاتفاق بإحراز هدف التعادل، وذلك بعد تأخر العالمي في النتيجة بالشوط الأول. وسجل العمري الهدف من ضربة رأسية، بعد عرضية متقنة من اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز بالدقيقة الـ57 من عمر المباراة. وأهدر فريق النصر، بعد ذلك فرصة إحراز الهدف الثاني، في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي الاتفاق. وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد العالمي 30 نقطة، بينما أصبح رصيد الاتفاق 31 نقطة في المركز السادس. وقبل مباراة الاتفاق والعالمي، كان أصفر العاصمة تعادل مع فريق أبها بنتيجة هدفين لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. أما الاتفاق، فخسر من نادي التعاون بثلاثية دون رد بالجولة الماضية في دوري المحترفين.

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