شاهد.. رئيس لجنة الحكام يتلقى لقاح كورونا

المواطن - مروة نبيل

تلقى رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإسباني فرناندو تريساكو الجرعة الأولى من لقاح كورونا، اليوم الخميس.

رئيس لجنة الحكام يتلقى لقاح كورونا

وقال رئيس لجنة الحكام: “اليوم تلقيت جرعة تطعيم ضد فيروس كورونا، أنا منبهر بمدى سرعة إجراء ذلك، وانبهرت أيضًا من كل شيء عندما قدمت إلى هنا أول مرة، حيث إن ذلك لم يأخذ أكثر من 5 دقائق منذ الوصول وعبور صالة الاستقبال حتى النهاية”.

وتابع تريساكو خلال تصريحاته عبر مقطع فيديو نشره حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على “تويتر”: “الآن عليّ الانتظار لمدة 10 دقائق للتحقق حول ما إذا كان هناك أي آثار جانبية، كل شيء سار بسهولة دون الحاجة للانتظار إلى فترة طويلة”.

واختتم رئيس لجنة الحكام تصريحاته قائلًا: “أنا أشجع الجميع للقدوم والحصول على جرعات التطعيم لأنها الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها القضاء على فيروس كورونا وبمساعدة الجميع أتمنى أن نستطيع القضاء على فيروس كورونا”.

الحكام في مرمى الانتقادات

ويتعرض الحكام خلال الفترة الأخيرة لانتقادات قوية من قبل مسؤولي الأندية والجماهير، وطالبت بعض الأندية باستقدام حكام أجانب لمبارياتهم خلال الفترة المقبلة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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