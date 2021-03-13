شاهد .. رسالة بالفرنسية لـ جوميز من مشجع هلالي مغربي والأخير يُعلق

المواطن - محمد سمعه

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وجه أحد مشجعي نادي الهلال في المغرب، رسالة باللغة الفرنسية للاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز نجم الزعيم، وذلك بعد الثلاثية التي أحرزها في شباك نادي الوحدة.

رسالة تحفيزية لـ جوميز:

ونشر المشجع المغربي إبراهيم بيندكور عبر حسابه في “تويتر” رسالة للاعب الفرنسي قائلًا له: “اسمعني جيدًا أيها الأسد، تبقت فقط 7 مباريات بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عليك استغلال جميع الفرص المتاحة من أجل الفوز بالدوري، حيث سيكون هذا الأمر بسببك”.

ورد اللاعب الفرنسي على المشجع المغربي قائلًا له: “إن شاء الله”.

الأسد الفرنسي يُسجل هاتريك في الوحدة:

وكان النجم الفرنسي جوميز، تألق بشكل لافت خلال مباراة فريقه الهلال ضد الوحدة أول أمس الخميس، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف ليقود الزعيم لتحقيق فوز هام في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفرنسي رصيده إلى 18 هدفًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتصدر قائمة الهدافين بعد مرور 23 جولة، وبفارق 3 أهداف عن نجم نادي الباطن، فابيو أبرو والذي غاب عن هز الشباك في مباراة الفتح، التي خسرها فريقه بثنائية.

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