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شاهد.. سيارة تقتحم صيدلية في الرياض وتدمر محتوياتها

شاهد.. سيارة تقتحم صيدلية في الرياض وتدمر محتوياتها

2021/03/09
الساعة 10:00 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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شاهد.. سيارة تقتحم صيدلية في الرياض وتدمر محتوياتها
المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اقتحام سيارة مسرعة إحدى الصيدليات الشهيرة بمنطقة الرياض.

وتسببت السيارة في تدمير جزء كبير من الصيدلية واستقرت بداخلها، كما ظهر في المقطع المتداول.

نجاة عامل من الدهس

وأظهر مقطع فيديو تم التقاطه بواسطة كاميرات المراقبة، اثنين من العاملين بالصيدلية يتبادلان أطراف الحديث، وخلال ذلك اقتحمت السيارة تقتحم الصيدلية بشكل مفاجئ، وكادت تدهس أحد العمال.

تهشيم واجهة الصيدلية

وأسفر الحادث عن تهشيم زجاج واجهة الصيدلية الواقعة بحي الخنشليلة، وتدمير محتوياتها من الداخل، وتسبب في حالة ذعر بين العاملين.


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