شاهد.. صعقة برق واحدة تصيب 4 أشخاص

المواطن - متابعة

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توفي شخص وأصيب 3 آخرون بعدما أصابتهم صعقة برق واحدة، بينما كانوا يختبئون من المطر تحت إحدى الأشجار في الهند، حيث وثق مقطع فيديو تفاصيل الواقعة التي حدثت في بلدة فاتيكا إنديا نيكست.

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