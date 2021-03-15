2021-03-15 editor20 الرئيسيةحصاد اليوم شاهد.. صعقة برق واحدة تصيب 4 أشخاص شاهد.. صعقة برق واحدة تصيب 4 أشخاص 2021/03/15 الساعة 3:02 صباحًا - فيحصاد اليوم, يوتيوب 0 طباعة المواطن - متابعة اسمع الخبر توفي شخص وأصيب 3 آخرون بعدما أصابتهم صعقة برق واحدة، بينما كانوا يختبئون من المطر تحت إحدى الأشجار في الهند، حيث وثق مقطع فيديو تفاصيل الواقعة التي حدثت في بلدة فاتيكا إنديا نيكست. شارك الخبر شاركنا بتعليقك إلغاء الردلن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الهندصعقة برق شارك الخبر "> المزيد من الاخبار المتعلقة : حساب المواطن حساب المواطن: تعليق التسجيل لا يزال مستمرًا حساب المواطن يوضح سبب أن يكون المستفيد مؤهلًا والاستحقاق صفر حساب المواطن يوضح طريقة تغيير الآيبان البنكي في 3 خطوات حساب المواطن يرد على مستفيد يريد زيادة مبلغ الدعم توضيح من حساب المواطن حول دعم البنزين الوظائف #وظائف إدارية شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر #وظائف شاغرة لدى شركة السعودية للتموين #وظائف إدارية شاغرة في مشروع نيوم #وظائف شاغرة لدى الشايع للتجارة في 3 مدن #وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي في 9 مدن الرياضة رونالدو بعد تجاوز بيليه: القصة لا تزال بعيدة عن الانتهاء الإنذار المبكر يحذر من تدني الرؤية الأفقية حتى الـ8 صباحًا أول دولة خليجية تحظر كلوب هاوس clubhouse تركة ثقيلة تنتظر خليفة عبدالإله مؤمنة في الأهلي الجانرز يحسم مباراة آرسنال ضد توتنهام بثنائية