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حصاد اليوم
شاهد.. صعقة برق واحدة تصيب 4 أشخاص

شاهد.. صعقة برق واحدة تصيب 4 أشخاص

2021/03/15
الساعة 3:02 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, يوتيوب
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شاهد.. صعقة برق واحدة تصيب 4 أشخاص
المواطن - متابعة

توفي شخص وأصيب 3 آخرون بعدما أصابتهم صعقة برق واحدة، بينما كانوا يختبئون من المطر تحت إحدى الأشجار في الهند، حيث وثق مقطع فيديو تفاصيل الواقعة التي حدثت في بلدة فاتيكا إنديا نيكست.

 


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