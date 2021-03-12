شاهد .. عاصفة غبارية تحول أجواء رفحاء إلى اللون البرتقالي

المواطن - شريف النشمي - رفحاء

اسمع الخبر

تسببت العاصفة الغبارية بتحويل أجواء محافظة رفحاء إلى اللون البرتقالي مع شبه انعدام للرؤية بسبب العوالق الترابية وإعاقة للحركة المرورية.

عاصفة رفحاء الغبارية

واجتاحت العاصفة مناطق شمال المملكة حائل والجوف صباح اليوم، كما شمل تأثير العاصفة مدينة عرعر ثم محافظة العويقيلة وكذلك محافظة رفحاء وضواحيها ظهر اليوم الجمعة.

وأوضح المهتم بالطقس والمناخ نزيه الحيزان أن ‏الموجة الغُبارية التي تُخيم الآن على منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية وهي الأشد كثافة مع وجود غبار في أجواء منطقة حائل وتظهر بعض العوالق في عدة مواقع.

‏وأضاف هذه هي البدايات لتأثر كافة قطاعات المملكة بهذه الموجة الغُبارية اليوم الجمعة وغدًا السبت.

عاصفة الشمال الأقوى هذا الموسم

ونشرت إمارة منطقة الحدود الشمالية مقطع فيديو يوثق العاصفة الغبارية في عرعر وعلقت عليه بالقول: عاصفة غبارية كثيفة تحجب الرؤية على منطقة الحدود الشمالية خاصة عرعر وطريف والعويقيلة.

وتراجع مدى الرؤية الأفقية إلى الصفر صباح اليوم الجمعة وتحديدًا عند الساعة العاشرة صباحًا بحسب مقطع فيديو بثه أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند عبر تويتر وعلق عليه بالقول: “العاصفة الغبارية تضرب مدينة عرعر الآن وتحول النهار إلى ليل، ومدى الرؤية المسجل علميًا حاليًا (10:00ص) صفر”.

من جانبه نشر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق عددًا من مقاطع الفيديو التي توثق موجات الغبار الكثيف على سكاكا في منطقة الجوف وعرعر في المنطقة الشمالية.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن العواصف الترابية التي تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية تصل سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 55 كم/ساعة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، كما يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على وسط وشرق وأجزاء من غرب المملكة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية.

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من تقلبات جوية وعواصف رملية على معظم مناطق المملكة اليوم الجمعة ويوم غد السبت، وتتسبب في انعدام الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

شارك الخبر







شارك الخبر