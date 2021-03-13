شاهد .. عبدالله المعيوف يتلقى لقاح كورونا

المواطن - محمد سمعه

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نشر الحارس الدولي السابق عبدالله المعيوف، حارس نادي الهلال، صورة له وهو يتلقى لقاح فيروس كورونا اليوم السبت.

تعليق عبدالله المعيوف بعد تلقي اللقاح:

ونشر المعيوف صورة عبر حسابه في Snap Chat حيث تلقى لقاح كورونا وعلق قائلًا: “الله ينفع بها”.

وفي الرابع من مارس الجاري، تلقى فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، لقاح فيروس كورونا، وذلك في أحد المراكز المخصصة للتطعيم.

رئيس الهلال يتلقى لقاح كورونا قبل المعيوف:

ونشر رئيس الأزرق مقطع فيديو له عبر حسابه في “تويتر” وهو يتلقى اللقاح قائلًا: “شكرًا لا تفي قيادتنا الرشيدة على اهتمامهم بصحة المواطنين والمقيمين، والشكر الوافر لمنسوبي وزارة الصحة السعودية، وكافة الجهات المعاونة لهم على جهودهم، أسأل الله أن ينفع بها، وأن يُزيل هذا الوبا، عنا وعن العالم أجمع”.

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا في يناير الماضي، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وكان وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، أكد أن التطعيم سيكون اختياريًّا وليس إجباريًّا، مشيرًا إلى وجود مراكز تطعيم في جميع مناطق المملكة.

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