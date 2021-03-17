شاهد.. فتاة برازيلية تقاوم لصًّا حاول سرقة هاتفها

المواطن - متابعة

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تمكنت فتاة برازيلية من مقاومة لص في أحد الشوارع حاول سرقة هاتفها الذكي، ليلتف حولها عدد من المواطنين للإمساك باللص، لكن الأخير تمكن من الفرار عبر دراجته البخارية.

وظهرت الفتاة البرازيلية في مقطع فيديو نشرته قناة (f1) عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي تسير في الشارع، حتى توقفت دراجة نارية إلى جوارها، لتتفاجأ بأن لصًّا مغطى الوجه يحاول سرقة هاتفها الذكي من يديها، لكنها قاومته ولم تستسلم أمامه، حتى التف عدد من المواطنين حولهما محاولين الإمساك باللص، لكنه فر هاربًا بدراجته النارية.

وكان اللص يرتدي حقيبة كبيرة على ظهره ورأسه مغطى تمامًا، ولم تتمكن الفتاة من رؤية وجهه.

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