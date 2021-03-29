شاهد.. فرحة المصريين تتواصل بعد تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

المواطن - متابعة

نجح أبناء مصر في تطويع الصعاب وإنقاذ أهم ممر مائي في العالم قناة السويس، بعد حادثة السفينة الجانحة “إيفر غيفن”، فتمكنت بالجهود الخاصة والتعبئة العامة من تخطي الأزمة، وعلى الرغم من توقع البعض أن يستغرق إنهاء الأزمة عدَّة أسابيع، جاء نجاح الجهود المصرية في تعويم السفينة الجانحة، لتعم أجواء الفرحة والسعادة بين المصريين.

السفينة الجانحة وأزمة قناة السويس:

وبدأت الواقعة عندما مرت السفينة العملاقة “إيفر غيفن” عبر مجرى القناة، انحرفت السفينة وأغلقت المجرى الملاحي للقناة، انغرس الغاطس في رمال القاع، وبات جزء كبير من السفينة منغمرًا بالمياه ما شل حركتها.

معدات ضخمة وجهود إنقاذ مكثفة:

وحضرت جميع الجهات للمشاركة في تعويم “إيفر غيفن”، ووصل المصريون الليل بالنهار وتكاتفت الجهود لحل الأزمة، وشاركت 10 قاطرات بحرية في جهود تعويم السفينة إضافة إلى جرافتين تعملان بنظام الشد والدفع، إلى أن حانت اللحظة المنتظرة وتحركت دفة السفينة وأطلقت السفن أبواقها احتفالًا بذلك.

وأثنى الرئيس الممصري عبدالفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” على الجهود التي بُذلت لتعويم السفينة.

لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية… تم النشر بواسطة ‏AbdelFattah Elsisi – عبد الفتاح السيسي‏ في الاثنين، ٢٩ مارس ٢٠٢١

اللحظة الأولى لتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس:

ورصدت قناة سكاي نيوز عربية اللحظة الأولى لتعويم السفينة الجانحة “إيفر غيفن” في قناة السويس.

اللحظات الأولى لـ فرحة المصريين:

وتنوعت ردود الفعل في التعبير عن الفرحة بعد نجاح تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، وفيما يلي اللقطات الأولى لهذه الفرحة:

وكان لعمال الكراكات والقاطرات احتفالات وفرحة مختلفة بتعويم السفينة في قناة السويس.

وأطلق الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج “على مسؤوليتي” عبر قناة “صدى البلد” هاشتاج “#شكراً_أبطال_قناة_السويس “، مشيدًا بجهود رجال مصر للحفاظ على سمعة مصر.

أهمية قناة السويس:

ويُذكر أن قناة السويس ممر مائي اصطناعي، يربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وهي تختصر المسار التجاري البحري بين كل من أوروبا وآسيا دون الحاجة إلى اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح حول القارة الإفريقية، علمًا أن طريق رأس الرجاء الصالح يستغرق أسبوعين إضافيين مقارنة بالوقت الذي تستغرقه رحلة السفن عبر قناة السويس.

خسائر اقتصادية:

وعن الخسائر الاقتصادية التي أسفرت عنها الأزمة، فقد كشفت تقارير اقتصادية أنه يمر بالقناة حوالي 12% من التجارة العالمية، وتعتبر مصدر دخل حيوي لمصر إذ بلغت إيراداتها أكثر من 5 مليارات دولار العام الماضي، وتعطل حادثة السفينة عالميًا بضائع تقدر قيمتها بنحو 9.6 مليار دولار يوميًّا، أي أن الخسائر تصل إلى 400 مليون دولار في الساعة الواحدة، إذ تُستخدم القناة لنقل البضائع مثل الملابس والأثاث، ومكونات التصنيع وقطع غيار السيارات إلى جانب النفط.

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