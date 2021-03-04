شاهد.. لحظة إصابة صالح آل عباس قبل مباراة التعاون

المواطن - مروة نبيل

اسمع الخبر

تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، صالح آل عباس لإصابة قبل دقائق من انطلاق مباراة التعاون، ليتم استبعاده من التشكيلة الأساسية.

إصابة صالح آل عباس

وكان صالح آل عباس يؤدي عمليات الإحماء بشكل طبيعي مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، قبل أن يشعر بإصابة في مفصل القدم؛ ويُغادر الملعب، وتم استبداله باللاعب يوسف الجبلي.

وأعلن مدرب نادي الباطن خوسيه جاريدو عن تشكيلة فريقه ضد التعاون، وجاءت كالتالي؛ مارتين كامبانا، عمر العودة، نايف الماس، شينك شاندرو، سعد خيري، زكريا سامي، عبدالمجيد عبيد، خاليم هايلاند، عبدالملك الشمري وفابيو أبرو، بجانب الجبلي.

مباراة التعاون والباطن اليوم

وتنطلق مباراة التعاون والباطن، بعد قليل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، ضمن منافسات افتتاح الجولة الـ22 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ودائمًا ما تتسم مباريات التعاون والباطن في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالقوة والندية، وهذا ما يظهر من تقارب النتائج، ويمكن الاطلاع على تاريخ مواجهاتهما عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة التعاون والباطن اليوم، يحتل سكري القصيم المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، فيما يملك الفريق السماوي 27 نقطة ليتواجد في المركز العاشر.

شارك الخبر







شارك الخبر