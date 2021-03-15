شاهد .. لحظة مغادرة دي ماريا أرض الملعب بعد إبلاغه بسرقة منزله

المواطن - محمد سمعه

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غادر النجم الأرجنتيني أنخل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان مباراة فريقه أمس الأحد ضد نادي نانت بالجولة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي، وذلك بعد إبلاغه بتعرض منزله بالعاصمة الفرنسية باريس للسرقة من قبل بعض اللصوص.

عائلة دي ماريا لم تعلم بسرقة المنزل وقت الجريمة !

وكشفت صحيفة Le Parisien الفرنسية تفاصيل جديدة عن واقعة السرقة، حيث قالت إن عائلة اللاعب الأرجنتيني لم تكن تعلم وقت الجريمة أن المنزل يُسرق، رغم تواجدهم بالمنزل.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللصوص سرقوا المنزل باحترافية شديدة، كونهم وحدة متخصصة بالسرقة وأرسلوا خصيصًا لعنوان منزل اللاعب الأرجنتيني.

وضع اللاعب الأرجنتيني كان سيئًا

وعرض مقطع الفيديو البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي بـ باريس سان جيرمان، وهو يتحدث مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو ويُبلغه بضرورة إخراج دي ماريا من أرضية الملعب للاطمئنان على أسرته ومنزله كون الموقف كان شديد الخطورة.

وكان بوتشيتينو أخرج اللاعب الأرجنتيني وأدخل بدلًا منه مواطنه لياندرو باريديس، في المباراة التي انتهت بخسارة باريس سان جيرمان بنتيجة هدفين لهدف.

وقبل حدوث جريمة سرقة المنزل، كان دي ماريا جدد عقده مع الفريق الباريسي حتى نهاية موسم 2021/2022.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قالت إن بوتشيتينو قد أكد للصحفيين لاحقًا، أن اللاعب غادر الملعب بسبب اقتحام منزله.

وسبق للنجم الأرجنتيني أن لعب في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، ونادي ريال مدريد الإسباني، كما شارك مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا.

يذكر أن دي ماريا لعب في صفوف بنفيكا البرتغالي قبل الانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني.

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