شاهد.. لص يحاول سرقة كابل كهربائي فكاد يسبب كارثة بالخرج

المواطن - الخرج

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وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة أحد الأشخاص سرقة كابل كهربائي من إحدى العمائر السكنية في الخرج.

محاولة سرقة كابل

وأظهر الفيديو شخصاً يقف بسيارته أمام إحدى العمائر بالخرج، ثم توجه إلى العدادات الكهربائية الخاصة بهذه العمارة السكنية لسرقة الكابل.

مفاجأة غير متوقعة

ووثق المقطع المتداول “انفجار وحدوث ماس كهربائي” أثناء محاولة اللص سرقة الكابل الكهربائي، مما تسبب في اشتعال النيران بشكل مؤقت.

فزع وفرار اللص

وعلى الفور، فر اللص هارباً من الموقع، ولكن من سوء حظه وثقت كاميرات المراقبة في الموقع تفاصيل محاولة السرقة.

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