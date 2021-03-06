شاهد .. ماذا قال الدراج رياض الشمري في آخر ظهور له ؟

المواطن - محمد سمعه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للدراج رياض الشمري في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وذلك قبل وفاته أثناء مشاركته في رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021.

آخر ما قاله رياض الشمري:

وقال الشمري في مقطع الفيديو: “أتمنى الله يوفقني، ما أدري وش راح يصير اليوم، في رياح وهواء قوي، وغيروا وضع السيارات، الآن نحن على استعداد للانطلاق وأمامنا 100 كيلو، الله يوفقني”.

وكان حساب الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أعلن عن وفاة الشمري، وذلك بعد الحادث الذي تعرض له في رالي الشرقية تويوتا الدولي.

وأعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات، عن انسحاب مجموعة من المتسابقين من المرحلة الثانية في رالي الشرقية، بعد أن تعرضوا لحوادث، وكان منهم الشمري قبل أن يُعلن عن وفاته اليوم.

وزير الرياضة يُعزي أسرة الدراج الراحل:

وفي وقت سابق، قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، واجب العزاء لعائلة الدراج السعودي رياض الشمري، الذي وافته المنية اليوم السبت.

وغرد وزير الرياضة قائلًا: ”ببالغ الأسى، أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد رياض الشمري، المتسابق في رالي الشرقية تويوتا الدولي، العزاء لكل المتسابقين ولأسرة الرالي، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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