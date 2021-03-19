شاهد.. ماكرون في موقف محرج مع 3 عاملات بمستشفى

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تعرَّض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موقف محرج، خلال زيارة لمستشفى بواسي وسان جيرمان أونلي غرب باريس.

Covid-19 : "C'est aussi grâce à votre mobilisation à toutes et à tous qu'on a pu tenir. On est et on continuera d'être à vos côtés", Emmanuel Macron salue l'engagement des soignants lors d'un déplacement à l'hôpital de Poissy. Suivez le live 👇https://t.co/cEwi3c61QM pic.twitter.com/Fi252XdPkp — franceinfo (@franceinfo) March 17, 2021

ماكرون و3 عاملات بمستشفى

وأظهر مقطع فيديو لموقع “فرانس أنفو” المحلي، أن ماكرون واجه استقبالًا جليديًا من الطاقم الطبي الأربعاء، وظهر في المقطع أن 3 عاملات في المستشفى يدرن ظهورهن للرئيس الفرنسي، وهو في صدد تقديم الشكر لهن على مجهودهن.

وحاول ماكرون أن يجادل في مواجهة “الصمت القاتل”، قائلًا: “سنكون هناك وسنواصل اتخاذ القرارات كما فعلنا منذ البداية. قرارات براغماتية ومتناسبة ومحددة الإقليمية ولكنها تتوافق مع حياة الوباء لحماية الأشخاص الأكثر ضعفًا ومقدمي الرعاية”.

معدلات إصابة مرتفعة

ويشهد فيروس كورونا انتشارًا سريعًا في منطقة باريس، ووصل معدل الإصابة إلى أكثر من 420 لكل 100 ألف شخص، وإغلاق وحدات العناية المركزة أمام المرضى الجدد. ويبلغ معدل الإصابة على مستوى فرنسا حوالي 250 لكل 100 ألف شخص.

وكما هو الحال في فترات ذروة العدوى السابقة، قامت السلطات الصحية بنقل المرضى ذوي الحالات الحرجة إلى المناطق الأقل تضررًا لتخفيف الضغط على المستشفيات في باريس وشمال وجنوب فرنسا، فيما يخضع مواطنو فرنسا إلى حظر تجول يمتد بين الساعتين السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا لمدة شهرين.

قرار حكومي وحماية مرتقبة

وعبرت الحكومة عن أملها في قدرة هذا الإجراء على حماية الدولة التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة من التأثير الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لإغلاق آخر، لكن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 والطلب على وحدة العناية المركزة شهد زيادة مطردة خلال الأسابيع الأخيرة.

والسبب الرئيسي في غالبية الوفيات، هي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا، حيث يتوفى حوالي 250 شخصًا كل يوم بسبب الفيروس.

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