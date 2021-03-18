شاهد ما فعله زلزال الجزائر بالمباني

المواطن- متابعة

وثقت بعض الصور الآثار المدمرة التي وقعت بسبب زلزال ضرب الجزائر، اليوم الخميس، وقد بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

وبحسب سكاي نيوز، فقد سبب الزلزال حالة من الهلع لكن لم ينجم عنه سقوط ضحايا حسب الدفاع المدني الجزائري، وطمأنت الجهات المختصة المواطنين مؤكدة على أنه لا يوجد خسائر في الأرواح.

وذكر المعهد الأمريكي أن الزلزال وقع على بعد 20 كيلومترًا شمال شرق مدينة بجاية على عمق 10 كيلومترات، وبلغت شدة الهزة الأرضية الأولى 4 درجات على مقياس ريختر، ثم تبعها 7 هزات ارتدادية بلغت شدتها بين 3 و5.1 درجات.

هل يحدث تسونامي في الجزائر بسبب الزلزال ؟

واستبعد مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية عبد الحميد عفرة حدوث تسونامي نظرًا للطبيعة الجيولوجية للساحل الجزائري، متابعًا أنه حتى في حال ارتفاع كبير للأمواج فسيكون اتجاهها نحو شمال البحر المتوسط أي نحو أوروبا.

وهرع السكان إلى الشوارع، ومنهم من قضى الليل خارج البيت، حسب شهادات وضعت على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ذكرت الحماية المدنية أن أحدهم قفز من الطابق الأول وتم نقله إلى المستشفى.

صور توثق الحادث

وتداول رواد التواصل الاجتماعي في الجزائر بعض الصور التي وثقت الأضرار الشديدة التي لحقت بالمباني، حيث ظهرت الجدران داخلية متداعية، كما تحدثت الحماية المدنية عن انهيار جزئي لثلاثة مبان قديمة غير مأهولة في بجاية.

كما نشر موقع بجاية.إنفو صورًا لمنازل متصدعة وأنقاض في الشوارع وكتب: أضرار مادية لكن لا خسائر في الأرواح.

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