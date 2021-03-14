شاهد.. مطاردة بين الشرطة الروسية ومهربي المخدرات

الرياض - متابعة

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تمكنت الشرطة الروسية من توقيف رجلين متورطين في تهريب المخدرات، وذلك بعد مطاردة بعد مطاردة سيارتهما.

مطاردة الشرطة الروسية للمهربين:

ونشرت إدارة الشؤون الداخلية في جمهورية تيفا الروسية مقطع فيديو يظهر مطاردة الشرطة لسيارة كان بحوزة راكبها كمية من المخدرات، ووثق المقطع لحظة رمي الرجل المخدرات من نافذة السيارة أثناء الهروب.

القبض على شخصين:

وكشف بيان الشرطة تفاصيل المطاردة، التي بدأت بعد أن رفض سائق السيارة إيقافها رغم طلب شرطة المرور.

وأضاف البيان أن الشرطة أطلقت النار على عجلات السيارة أثناء المطاردة وتم إيقاف الرجلين. وأثناء التحقيق اتضح أن راكب السيارة متورط في تهريب المخدرات.

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