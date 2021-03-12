شاهد .. هل يُعاقب بيتروس بسبب تصرفه مع نجم الأهلي ؟

المواطن - محمد سمعه

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عاد النجم البرازيلي بيتروس، لاعب النصر، من جديد لإثارة الجدل، بتصرف جديد دار بينه وبين المغربي إدريس فتوحي خلال لقاء الأهلي والنصر أمس الخميس.

وكان اللاعب البرازيلي اعترض طريق إدريس فتوحي أثناء دخوله لأرض الملعب، في تصرف أثار حفيظة لاعب الأهلي، وجعله يذهب للاعب النصر، فما كان من الأخير إلا أن اعترض يده وأنزلها مرتين بقوة.

ليست الأزمة الأولى من بيتروس:

ولا يعد تصرف بيتروس المثير للجدل مع فتوحي هو الأول؛ حيث سبق أن كرر الأمر ذاته مع البيروفي أندري كاريلو نجم الهلال وسعود كريري مدير الكرة بـ الهلال، خلال ديربي الرياض بين الفريقين الذي انتهى بفوز النصر بهدف دون رد.

ويذكر أن النصر كان هزم الأهلي أمس بنتيجة 2/ 1 في الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتتأزم أوضاع الراقي في جدول الترتيب، ويُصبح في خطر فقدان الفرصة بالبقاء في المربع الذهبي للدوري بالموسم الحالي.

وسجل للنصر في مباراة أمس، كل من المدافع عبدالإله العمري والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، بينما سجل للنادي الأهلي، المهاجم السوري عمر السومة.

الأهلي يخسر للمرة الرابعة على التوالي:

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، يتواجد حاليًّا بالمركز الخامس برصيد 35 نقطة، بعد الخسارة الرابعة على التوالي في الدوري، بينما يتواجد النصر في المرتبة السادسة برصيد 33 نقطة.

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