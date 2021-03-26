شبهة جنائية في حادث قطاري الصعيد والسيسي يتعهد بمحاسبة المتورطين

المواطن - متابعة

تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمحاسبة المتورطين في حادث قطاري الصعيد الذي تسبب في وفاة 32 وإصابة 91 آخرين وسط أنباء عن وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

وكانت مصادر إعلامية قالت نقلًا عن جهات مصرية إن مجهولين قاموا بتعطيل أحد القطارات عمدًا ليصطدم بالقطار الآخر وتحدث الكارثة فيما تناشد السلطات الصحية المصرين المتبرعين بالدم لإنقاذ المصابين.

السيسي ينعى الضحايا

وكتب الرئيس المصري عبر حسابه الرسمي في فيسبوك: “تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي شاهدناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج”.

وأضاف: إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارًا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة.

وتوجه السيسي بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله، موجهًا الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا.

تفاصيل حادث قطاري الصعيد

وتصادم القطاران في وقت سابق اليوم في مركز طهطا في محافظة سوهاج جنوب مصر وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: “سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة”.

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شكلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلًا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.

فتح تحقيق عاجل

وكان النائب العام المصري قرر فتح تحقيق في حادثة تصادم قطاري سوهاج، فيما قرر وزير النقل تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات حادثة تصادم قطاري سوهاج.

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