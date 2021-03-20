شخص يطلق النار بملهى ليلي في دالاس فيقتل امرأة ويصيب 5

المواطن - متابعة

توفي شخص وأصيب 5 آخرون جراء حادث إطلاق نار وقع صباح اليوم السبت داخل ملهى ليلي في مدينة دالاس الواقعة بولاية تكساس الأمريكية.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة أن شجاراً اندلع بين مجموعتين داخل ناد ليلي وقام شخص في إحدى المجموعتين بسحب مسدسه وفتح النار على الآخرين، الأمر الذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وأضاف أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة حيث أعلن فيما بعد عن وفاة امرأة واحدة من بين الجرحى.

ولفت البيان إلى أن مدى الإصابات التي لحقت بالأشخاص الخمسة الآخرين يتراوح بين الحالة المستقرة والحرجة، وقالت الشرطة أيضا إن مطلق النار هرب، مشيرة إلى أن التحقيق جارٍ في ملابسات الحادث.

شارك الخبر







شارك الخبر