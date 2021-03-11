شراحيلي مُهاجمًا حكم مباراة الشباب والاتحاد: هذا سبب صراخي في وجهه

المواطن - محمد سمعه

اسمع الخبر

كشف اللاعب أحمد شراحيلي، لاعب نادي الشباب، عن سبب صراخه في وجه حكم مباراة الاتحاد والليث التي أُقيمت مساء أمس الأربعاء وانتهت بفوز العميد بثنائية لهدف.

أحمد شراحيلي – لاعب #الشباب :

لعبنا اليوم على باب واحد في المباراة، و انظلمنا من التحكيم فيها، و أتمنى من الحكم السعودي التركيز أكثر، ليس من المعقول أن أصرخ بوجهه من أجل أن يرجع لـVAR.#الاتحاد_الشباب pic.twitter.com/2cOgcNkZ7x — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 10, 2021

نجم الشباب ينتقد أداء حكم لقاء الاتحاد:

وتحدث شراحيلي للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “مو معقول كل مرة أصرخ في وجه الحكم ليعود إلى تقنية الفيديو، الحكم ظلمنا وعانينا كثيرًا معه، كان يذهب إلى تقنية الفيديو رغم أن أي لاعب من الاتحاد لم يطلب منه الذهاب إليها، عكسي وعكس كل زملائي في الشباب، كل مرة نصرخ بوجهه للذهاب إلى التقنية”.

وأضاف شراحيلي: “مع احترامي للعميد، لكن الشباب كان أخطر والعميد فقط، استغل الفرص التي أُتيحت له، وبشكل عام نقول مبروك لـ الاتحاد وحظ أوفر لنا في المباريات المقبلة”.

وكان أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي في الشباب أطلق تعليقًا مثيرًا بعد الخسارة من العميد وذلك عبر تغريدة نشرها في حسابه بـ تويتر.

وقال المسعود: “شكرًا للاعبي الليث، قدموا عطاءً مرضيًا، رغم الأخطاء التحكيمية الكارثية، والاستفزازات المبكرة، وتوزيع البطاقات المجانية، يجب أن يُدرك اللاعبون أنهم يواجهون أكثر من خصم في كل مباراة، وثقتنا فيهم كبيرة للتعويض بإذن الله فيما تبقى من مواجهات”.

وكان رصيد الليث بعد الخسارة، تجمد عند 45 نقطة في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما أصبح رصيد نادي الاتحاد 41 نقطة بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

فرصة ذهبية أمام الهلال:

وبعد فوز العميد أمس، مُنح نادي الهلال فرصة للعودة للصدارة، في حال فاز مساء اليوم الخميس على فريق الوحدة.

شارك الخبر







شارك الخبر