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شراحيلي مُهاجمًا حكم مباراة الشباب والاتحاد: هذا سبب صراخي في وجهه
الليث خسر بهدفين لهدف

شراحيلي مُهاجمًا حكم مباراة الشباب والاتحاد: هذا سبب صراخي في وجهه

2021/03/11
الساعة 12:11 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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شراحيلي مُهاجمًا حكم مباراة الشباب والاتحاد: هذا سبب صراخي في وجهه أحمد شراحيلي لاعب الشباب
المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب أحمد شراحيلي، لاعب نادي الشباب، عن سبب صراخه في وجه حكم مباراة الاتحاد والليث التي أُقيمت مساء أمس الأربعاء وانتهت بفوز العميد بثنائية لهدف.

نجم الشباب ينتقد أداء حكم لقاء الاتحاد:

وتحدث شراحيلي للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “مو معقول كل مرة أصرخ في وجه الحكم ليعود إلى تقنية الفيديو، الحكم ظلمنا وعانينا كثيرًا معه، كان يذهب إلى تقنية الفيديو رغم أن أي لاعب من الاتحاد لم يطلب منه الذهاب إليها، عكسي وعكس كل زملائي في الشباب، كل مرة نصرخ بوجهه للذهاب إلى التقنية”.

وأضاف شراحيلي: “مع احترامي للعميد، لكن الشباب كان أخطر والعميد فقط، استغل الفرص التي أُتيحت له، وبشكل عام نقول مبروك لـ الاتحاد وحظ أوفر لنا في المباريات المقبلة”.

وكان أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي في الشباب أطلق تعليقًا مثيرًا بعد الخسارة من العميد وذلك عبر تغريدة نشرها في حسابه بـ تويتر.

الاتحاد والشباب
العميد والشباب

وقال المسعود: “شكرًا للاعبي الليث، قدموا عطاءً مرضيًا، رغم الأخطاء التحكيمية الكارثية، والاستفزازات المبكرة، وتوزيع البطاقات المجانية، يجب أن يُدرك اللاعبون أنهم يواجهون أكثر من خصم في كل مباراة، وثقتنا فيهم كبيرة للتعويض بإذن الله فيما تبقى من مواجهات”.

وكان رصيد الليث بعد الخسارة، تجمد عند 45 نقطة في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما أصبح رصيد نادي الاتحاد 41 نقطة بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

فرصة ذهبية أمام الهلال:

وبعد فوز العميد أمس، مُنح نادي الهلال فرصة للعودة للصدارة، في حال فاز مساء اليوم الخميس على فريق الوحدة.


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