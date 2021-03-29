شراكة عالمية بين الاتحاد الآسيوي ونيوم لـ 4 سنوات

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وشركة نيوم اليوم الاثنين عن توقيع شراكة اتفاقية عالمية، تكون فيها نيوم الشريك العالمي للاتحاد القاري لمدة 4 أعوام.

شراكة 4 سنوات بين الاتحاد الآسيوي ونيوم

وستكون الشراكة ممتدة بدءًا من عام 2021 حتى عام 2024.

وعلق الحساب الرسمي لـ نيوم عبر “تويتر” على الشراكة قائلًا: “عصر جديد ينطلق اليوم بشراكتنا الواعدة مع الاتحاد القاري لمدة 4 سنوات، فمكانة كرة القدم الخاصة، وشعبيتها العالمية لدى الناس، تضع أمامنا، فرصة ثمينة لابد من اقتناصها، إيمانًا منا بقدرة هذه الرياضة على خلق أثر إيجابي في العالم أجمع”.

تعليق الاتحاد القاري

أما الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فعلق على المبادرة قائلًا: “مرحبًا بشركة نيوم معنا كشريك رسمي للاتحاد القاري بكل مسابقاته وفي دوري أبطال آسيا، ويأتي هذا تزامنًا مع رؤية المستقبل الجديد، نيوم سوف تستضيف جولة من جولات دوري أبطال آسيا لأندية الغرب”.

شارك الخبر







شارك الخبر