شرطة الرياض تطيح بـ3 مواطنين سرقوا مركبة وصدموا 10 سيارات خلال الهرب

المواطن - واس

ألقت شرطة الرياض القبض على 3 مواطنين لقيامهم بسرقة مركبة في وضع التشغيل أمام أحد المتاجر غرب العاصمة.

تفاصيل القبض على عصابة الرياض

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتداداً للجهود الأمنية في مكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، فقد تمكنت فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض – بفضل الله – من القبض على (3) مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، لقيامهم بسرقة مركبة في وضع التشغيل أمام أحد المتاجر غرب مدينة الرياض، وصدم (10) مركبات خلال الهرب، ومركبتين أمنية عند القبض على أحدهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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