شرطة مكة تطيح بـ 14 مقيمًا سرقوا أغنامًا بـ 300 ألف ريال

المواطن - واس

ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على عدد من المقيمين ارتكبوا عددًا من الجرائم في القرى والهجر التابع للمنطقة,

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (8) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية المالية، و(4) مخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومخالف لأمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

جهود شرطة مكة المكرمة

وأضاف المتحدث باسم شرطة مكة أن جميع من تم إلقاء القبض عليهم في العقود الثالث والرابع والخامس من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة الأغنام من القرى والهجر في منطقة مكة المكرمة.

قيمة المسروقات

وأوضح أن قيمة المسروقات قدرت بمبلغ (300) ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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