شرط لا بد منه حتى يُقبل طلب بغلف

المواطن - محمد سمعه

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تسبب طلب العضو الذهبي لنادي النصر عبدالعزيز بغلف، حول عقد جمعية عمومية غير عادية بالنادي في إثارة الجدل، ردًا على القرارات التي أُصدرت عصر أمس الخميس من قبل إدارة صفوان السويكت لإحداث تغييرات جذرية في الهيكل الإداري للنادي.

وكشف القانوني والمحامي فهد بارباع المستشار القانوني لـ برنامج “الدوري مع وليد” أن عضو النصر الذهبي يحق له طلب عقد جمعية عمومية غير عادية، ولكن بشرط هو توضيح المبرر وراء هذا الطلب”.

تعليق بغلف على قرارات إدارة السويكت

وكان بغلف العضو الذهبي بالعالمي قال عبر حسابه في “تويتر” ردًا على القرارات: “بناءً على ما تم من قرارات من قبل رئيس العالمي.. وادعاء بطلب استقالة المدير التنفيذي.. وبعد التنسيق مع الداعمين.. فإني بصدد تقديم طلب عقد جمعية غير عادية بشكل عاجل”.

نص بيان النصر

وأصدر النصر، بيانًا رسميًا عصر أمس الخميس، أعلن من خلاله قبول الاستقالة التي تقدم بها الرئيس التنفيذي للنادي الدكتور عبدالله الدخيل.

وجاء في البيان: “تماشيًا مع المرحلة التي تعيشها رياضة السعودية من عمل مؤسسي مستدام، ولتطوير العمل في النادي قرر مجلس إدارة النادي إجراء بعض التعديلات الإدارية، واستقطاب كفاءات تدعم توجه المجلس بالنهوض بالعمل الإداري للتوافق مع أهداف وزارة الرياضة”.

وتابع البيان: “بناءً عليه تقرر تعيين نواف النهاري مديرًا لإدارة التسويق، وتشكيل لجنة تنفيذية مكونة من عضوين من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي المكلف لوضع خطط واستراتيجيات وأهداف الإدارة التنفيذية”.

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