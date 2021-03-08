شرط ميلويفيتش للرحيل عن الأهلي

المواطن - مروة نبيل

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تسعى إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، لفك الارتباط مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الصربي فلادان ميلويفيتش بالتراضي خلال الفترة المقبلة.

شرط ميلويفيتش للرحيل:

وأبدى ميلويفيتش مرونة نسبية للرحيل عن النادي الأهلي، حيث وافق على التنازل عن جزء من قيمة الشرط الجزائي، إلا أنه اشترط الحصول على مستحقاته المتأخرة كاملة “رواتب 5 أشهر”، وذلك وفقًا لـ”كووورة”.

ومن المتوقع أن يكون المدير الفني السعودي يوسف عنبر بديلًا للمدرب الصربي ميلويفيتش في حالة توصل الطرفين إلى اتفاق بالرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم.

وفي السياق ذاته، قاد المدير الفني الصربي مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجماعي، مساء اليوم الاثنين، بشكل طبيعي، في إطار الاستعداد لمباراة النصر المقبلة.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان:

ويواجه الأهلي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع النصر في المركز السابع برصيد 30 نقطة.

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