شرط نادٍ لإعارة مدربه لفريق مشارك في آسيا 2021

المواطن - مروة نبيل

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يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد رحيل أحد المدربين لقيادة فريق مشارك في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، ثم يعود لناديه الأصلي بعد ذلك.

إعارة أحد المدربين لفريق مشارك في أبطال آسيا

وقال المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي: “نادٍ مشارك في دوري أبطال آسيا “يتفاوض” مع مدرب أحد الأندية المتواجد في دوري المحترفين لتدربيه في دوري الأبطال”.

وتابع سعود الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “النادي المالك لعقد المدرب الأجنبي لم يمانع من إعارة مدربه بشرط ضمان البقاء في دوري الكبار”.

مدرب الرائد الأقرب

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة الصرامي، وبدأت تتوقع المدرب، وقال أبو خالد: “مدرب العين أولًا.. مدرب الرائد هاسي ثانيًا، ومدرب الفتح وهو الأقرب”، وقال آخر: “كما حدث مع مدرب الفيصلي ونادي الهلال”.

وعلق حساب يحمل اسم بدور قائلًا: “مدرب الرائد هاسي”، وقال “المارد الأصفر”: “شكل الفريقين يلتقون الليلة؟!”، وكتب سعود الشمري: “مدرب الرائد إعارة إلى الهلال”.

وتُشارك أندية الهلال والأهلي والنصر في دوري أبطال آسيا 2021، فيما يلعب الوحدة ضد القوة الجوية العراقي الملحق المؤهل إلى نهائيات البطولة القارية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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