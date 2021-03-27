شركات عالمية تتنافس على الفرص الاستثمارية في الشرقية

المواطن - واس

نجحت أمانة المنطقة الشرقية في تطوير منظومة الاستثمارات واستقطاب العديد من الشركات العالمية والمحلية الاستثمارية لتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستثمارية الكبيرة في المنطقة، وذلك ضمن أكبر المشاريع استثماريا على مستوى القطاع البلدي في المملكة.

المشاريع الاستثمارية الكبيرة في الشرقية

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية أن الأمانة أطلقت خلال الفترة الماضية العديد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة عبر جهود استثمارية متطورة تحاكي رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي تعتبر ضمن أكبر المشاريع استثمارياً على مستوى القطاع البلدي بالمملكة، مبيناً أن المشروع الاستثماري النموذجي الأول تضمن اتفاقيات الاستثمار المشترك، وذلك لتطوير الواجهة البحرية بكورنيش الخبر، لتطوير مارينا ومرسى وفندق ومقاهي وساحات ومرافق ترفيهية متعددة الاستخدام، وكذلك مشروع (نبض الخبر ), الذي يقام في وسط محافظة الخبر, كما تم توقيع العقد الاستثماري مع وزارة الرياضة ممثلة باتحاد الرياضة للجميع لاستثمار حديقة سلسبيل في الدمام كأول عقد استثماري يترجم اتفاقية وزارتي الرياضة والبلدية، إضافة إلى توقيع العقد الاستثماري الأول لتشغيل مشروع وسط العوامية بالقطيف، والذي يتضمن أنشطة ترفيهية وثقافية وحرفية وتراثية وأسواق ومقاهي وفعاليات، وتوقيع العقد الاستثماري لمرسى القوارب في الدمام.

المشروع الاستثماري النموذجي الأول

وأشار إلى إطلاق المشروع الاستثماري النموذجي الأول لتطوير الطرق والمرافق والحدائق والساحات بالدمام ( بوليفارد ضاحية الملك فهد) بالتعاون مع هيئة كفاءة الانفاق وهيئة تطوير الشرقية وبرنامج جودة الحياة، وترسية عقد استثماري لتطوير كورنيش الخبر بالواجهة البحرية، بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية الموقع الاستثماري على إحدى الشركات الوطنية للعمل على المشروع في كورنيش الخبر الشمالي بمساحة 20 ألف متر مربع.

وأبان معاليه أن الأمانة تلقت العديد من العروض من شركات استثمارية محلية وإقليمية وعالمية ذات خبرات مميزة للمشاركة في هذه المبادرات والمشاريع الاستثمارية النوعية، مؤكداً أنه سيتم مراعاة تأهيل الشركات بناءً على الملاءة والقدرة المالية وخطط التمويل والخبرات في ذات الأنشطة المقترحة للمشروع والمشاريع المنفذة وخطط التنفيذ والتشغيل لضمان قدرة الشركات على تنفيذ المشاريع بالجودة والكفاءة العالية.

ولفت النظر إلى أن المبادرات الاستثمارية تأتي امتداداً لجهود الأمانة بالتعاون مع فريق الوزارة وهيئة تطوير الشرقية والقطاعات الشريكة في تحقيق مفهوم الاستدامة المالية وإشراك القطاع الخاص في التنمية التي ستحدث نقلة نوعية في خارطة السياحة والترفيه ونمط الحياة بالمنطقة الشرقية وتسهم في تحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التوازن المالي في تعزيز مسيرة التنمية والخدمات في المنطقة.

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