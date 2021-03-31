شركة الكهرباء: اكتمال مشروع العدادات الذكية قريبًا

المواطن - الرياض

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري، أن الشركة ستعلن في وقت قريب عن اكتمال مشروع العدادات الذكية.

فيديو | الرئيس التنفيذي لـ #شركة_الكهرباء لـ #الإخبارية: انخفاض مؤشر عدد الانقطاعات بنسبة 35% خلال عام 2020 pic.twitter.com/wT7OgEasIO — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) March 30, 2021

اكتمال المشروع

وقال السديري في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن المشروع مر بظروف صعبة تزامنًا مع جائحة كورونا عام 2020، لكنه اكتمل بفضل رجال وأبطال الشركة والمتابعة المستمرة من وزارة الطاقة وهيئة تنظيم المياه والكهرباء.

تفاصيل الاستهلاك

وأشار إلى أن المواطنين سيفرحون قريبًا بتقديم أسلوب ذكي يمكّن المشترك من معرفة تفاصيل استهلاكه، ويساعد في إعادة التيار عند انقطاعه لأي سبب من الأسباب دون الحاجة لإرسال فرق للميدان.

وتابع السديري أن مؤشرات قياس الخدمة بالشركة أظهرت انخفاض عدد الانقطاعات للتيار في عام 2020 بنسبة 35%.

شارك الخبر







شارك الخبر