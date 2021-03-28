شركة صينية تطور هاتفًا قابلًا للطي واللف أيضًا

المواطن- متابعة

تعمل شركة TCL الصينية على تطوير هاتف يجمع لأول مرة بين ميزة الطي والمرونة بحيث يمكن لفه كما تلف ورقة عادية، وذلك موقع لما ذكر موقع CNET المتخصص بأخبار التكنولوجيا.

موعد الإعلان عن الجهاز الجديد

وكانت الشركة الصينية قد كشفت قبل نحو عام بعض تصاميم النماذج الأولية التي كانت تطورها، ولكن أظهرت مؤخرًا رسومات لجهازها الجديد، الذي سيعلن عنه رسميا في شهر أبريل القادم ليكون أول هاتف يجمع بين خاصتي اللف والطي.

مكونات الهاتف

ويستخدم الجهاز شاشة قابلة للطي ودراجوهانغ وهو عبارة عن مفصل متعدد التروس تأمل الشركة من خلاله من تطوير مجموعة متنوعة من الأجهزة القابلة للطي.

وبحسب التقارير فإنه سيكون بإمكان المستخدمين سحب شاشة داخلية لتوسيع حجم الشاشة بشكل أكبر وبالتالي يتحول إلى جهاز لوحي كبير، ومع ذلك لم توضح الشركة فيما إذا كانت ستعمل على إنتاج وتسويق جهازها قريبا أم لا.

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